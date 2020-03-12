Путин: «Ходорковский — жулик, а его окружение замешано в заказных убийствах»

Напомним, Ходорковский был приговорен к девяти годам тюрьмы в 2005 году за уклонение от налогов. Второе уголовное дело на главу ЮКОСа завели по подозрению в хищении, тогда Ходорковский получил 14 лет. Позже приговор смягчили до 11 лет.