Путин: «Ходорковский — жулик, а его окружение замешано в заказных убийствах»

Posted 12 марта 2020, 12:01
Published 12 марта 2020, 12:01
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
При этом президент отметил, что нет доказательств тому, что Ходорковский убивал сам. Однако, по мнению Путина, сотрудники службы безопасности, которые совершили преступления, могли действовать по его указанию.
Напомним, Ходорковский был приговорен к девяти годам тюрьмы в 2005 году за уклонение от налогов. Второе уголовное дело на главу ЮКОСа завели по подозрению в хищении, тогда Ходорковский получил 14 лет. Позже приговор смягчили до 11 лет.
В декабре 2013 года глава ЮКАСа освободился из тюрьмы по помилованию президента. В 2015 году Ходорковский был фигурантом дела об убийстве мэра Нефтеюганска и покушении на бизнесмена.