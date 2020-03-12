Свободные деньги: куда их вложить, чтобы заработать?

Posted 12 марта 2020,, 19:05
Published 12 марта 2020,, 19:05
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Вроде уже все необходимое куплено для дома, семьи, досуга и здоровья. А средства свободные все еще есть. В этот момент и стоит задуматься о таком применении денег как инвестиции. Куда вкладывать, сколько тратить и как не прогореть - разбираемся в этой статье.
Способов вложить деньги за все время их существования придумано огромное количество. И ни один из способов не гарантирует наверняка не только преумножение, но и сохранение средств целиком. Мировым экономическим процессам не подвластны эпидемии (недавно самые богатые люди мира потеряли миллионы долларов из-за коронавируса), стихийные бедствия (масштабные пожары в Австралии) и многие другие события.
При этом различные события могут повлиять на экономику и положительно, такая практика в мире тоже встречается: удачные сделки по слиянию компаний, новые технологии и разработки, неожиданное падение метеорита - сделать деньги можно на многом, было бы желание. Когда в мире столько всего происходит, простой человек может растеряться: куда бежать со своей кубышкой? Для людей с рядовым капиталом существует несколько направлений вложения денег:
В целом, вкладывая деньги куда-либо, нужно быть готовым к тому, что эти средства могут серьезно сократиться или совсем исчезнуть. Поэтому в зависимости от размера накоплений и собственных знаний в сфере и стоит принимать решение о будущих инвестициях.
Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.
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