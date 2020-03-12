Свободные деньги: куда их вложить, чтобы заработать?

При этом различные события могут повлиять на экономику и положительно, такая практика в мире тоже встречается: удачные сделки по слиянию компаний, новые технологии и разработки, неожиданное падение метеорита - сделать деньги можно на многом, было бы желание. Когда в мире столько всего происходит, простой человек может растеряться: куда бежать со своей кубышкой? Для людей с рядовым капиталом существует несколько направлений вложения денег: