tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 марта 2020,, 19:05

Published 12 марта 2020,, 19:05

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Свободные деньги: куда их вложить, чтобы заработать?

12 марта 2020, 19:05
В жизни человека, который тщательно продумывает свои расходы и планирует доходы, наступает момент, когда некоторая сумма денег остается неиспользованной.

Вроде уже все необходимое куплено для дома, семьи, досуга и здоровья. А средства свободные все еще есть. В этот момент и стоит задуматься о таком применении денег как инвестиции. Куда вкладывать, сколько тратить и как не прогореть - разбираемся в этой статье.

Способов вложить деньги за все время их существования придумано огромное количество. И ни один из способов не гарантирует наверняка не только преумножение, но и сохранение средств целиком. Мировым экономическим процессам не подвластны эпидемии (недавно самые богатые люди мира потеряли миллионы долларов из-за коронавируса), стихийные бедствия (масштабные пожары в Австралии) и многие другие события.

При этом различные события могут повлиять на экономику и положительно, такая практика в мире тоже встречается: удачные сделки по слиянию компаний, новые технологии и разработки, неожиданное падение метеорита - сделать деньги можно на многом, было бы желание. Когда в мире столько всего происходит, простой человек может растеряться: куда бежать со своей кубышкой? Для людей с рядовым капиталом существует несколько направлений вложения денег:

  • Ставки на спорт. Этот способ, как и другие варианты, имеет свои плюсы и свои риски. Опытные игроки рекомендуют внимательно изучить теорию, прежде чем ставить деньги на тот или иной вид спорта. Для работы стоит выбирать легальную букмекерскую контору, которая зарегистрирована в ЦУПИС, то есть ее клиенты гарантированно получат свои деньги в случае выигрыша. Беттеры выбирают Вулкан бет для ставок на спорт - как на классические виды (футбол, бокс и так далее), так и на более прогрессивные (киберспорт). Также в беттинге работает золотое правило - не ставь больше, чем готов потерять насовсем. Когда человек хочет поставить на тот или иной матч единственное жилье - это уже зависимость, а не инвестиция. Кроме того, далеко не все игроки рассчитывают много зарабатывать на ставках, выбирая беттинг просто как вид досуга.
  • Валюта, ценные бумаги и драгметаллы - эти классические способы вложить деньги под влиянием мировых событий также могут сделать вас как богаче, так и беднее. Политические события напрямую влияют на стабильность валют, поэтому при выборе этого вида инвестиций стоит предварительно оценить ситуацию на мировой арене.
  • Покупка недвижимости. Это одно из классических решений для людей, которые накопили средства, достаточные для крупной покупки. Жилая или коммерческая - недвижимость всегда в цене. Не всегда рост цен на неё способен порадовать владельца, который планировал подзаработать с продажи. Однако сдача внаем помещений способна образовать дополнительный доход для собственника, что становится несомненным плюсом. Из минусов у такого вложения средств - потребность в постоянном содержании. Оплата коммунальных услуг, охраны, страховки - все это дополнительные расходы, имеющие смысл лишь при грамотном управлении недвижимостью. Также стоит учитывать и такое понятие как износ.

В целом, вкладывая деньги куда-либо, нужно быть готовым к тому, что эти средства могут серьезно сократиться или совсем исчезнуть. Поэтому в зависимости от размера накоплений и собственных знаний в сфере и стоит принимать решение о будущих инвестициях.

Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

На правах рекламы.

#Экономика
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07