В Нижнем Тагиле на Гальянке при строительстве домов обнаружен снаряд

Posted 13 марта 2020, 10:01
Published 13 марта 2020, 10:01
Modified 17 сентября 2022, 16:51
Updated 17 сентября 2022, 16:51
Снаряд был найден по адресу Булата Окуджавы, 9.
Обнаружили снаряд при раскопках. Там строительство домов ведётся, сказал Коперкин.
В данное время проводится проверка территории. На месте работают пожарные, полиция, спасатели и сапёры.
Напомним, в ноябре 2019 года во время работ по очистке водопропускной трубы на улице Трудовая рабочими МУП «Тагилдорстрой» был обнаружен снаряд. В ходе проверки выяснили, что корпус минометной мины без взрывателя.