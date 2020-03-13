tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 марта 2020, 10:01

Published 13 марта 2020, 10:01

Modified 17 сентября 2022, 16:51

Updated 17 сентября 2022, 16:51

В Нижнем Тагиле на Гальянке при строительстве домов обнаружен снаряд

13 марта 2020, 10:01
Сегодня, 13 марта, в Нижнем Тагиле на ГГМ при строительстве новых домов обнаружен снаряд, сообщает TagilCity.ru директор Центра защиты населения Сергей Коперкин.

Снаряд был найден по адресу Булата Окуджавы, 9.

Обнаружили снаряд при раскопках. Там строительство домов ведётся, сказал Коперкин.

В данное время проводится проверка территории. На месте работают пожарные, полиция, спасатели и сапёры.

Напомним, в ноябре 2019 года во время работ по очистке водопропускной трубы на улице Трудовая рабочими МУП «Тагилдорстрой» был обнаружен снаряд. В ходе проверки выяснили, что корпус минометной мины без взрывателя.

#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Снаряд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика