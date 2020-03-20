Для чего нужна услуга сопровождения 1С для бизнеса

Это обусловлено тем, что в процессе функционирования нередко возникают сбои и неполадки, которые может устранить только специалист. Центр Magistrat 24 предлагает полный перечень услуг для клиентов, стоимость сопровождения 1С зависит от выбранной версии программы и перечня требуемых услуг.