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Posted 20 марта 2020,, 17:12

Published 20 марта 2020,, 17:12

Modified Вчера, 19:32

Updated Вчера, 19:32

Для чего нужна услуга сопровождения 1С для бизнеса

20 марта 2020, 17:12
Все программные продукты для бизнеса требуют регулярных обновлений, контроля и профессионального обслуживания с целью полного соответствия законодательным нормам.

Это обусловлено тем, что в процессе функционирования нередко возникают сбои и неполадки, которые может устранить только специалист. Центр Magistrat 24 предлагает полный перечень услуг для клиентов, стоимость сопровождения 1С зависит от выбранной версии программы и перечня требуемых услуг.

Профессиональное сопровождение 1С

Обслуживание клиентов незаменимо для комплексной оптимизации процессов в бизнесе, что дает возможность обеспечить стабильность функционирования программы без ошибок и сбоев. Грамотное 1С сопровождение повышает эффективность программы и финансовые показатели.

Компания «Магистрат24» предлагает профессиональные услуги. Специалисты предоставляют весь комплекс услуг с гарантией качества по конкурентоспособной стоимости для решения конкретных бизнес-задач.

Точная цена сопровождения 1С зависит от пакета услуг, потребностей бизнеса в конкретной сфере: базовые консультации, комплексное администрирование, доработки и обновления программного продукта.

Услуги сопровождения 1С для бизнеса

Предлагается профессиональное сопровождение 1С для бизнеса:

  • специализированное сопровождение для малого, среднего и крупного бизнеса: настройка программы, консультирование онлайн и в телефонном режиме, расширение и интеграция функционала;
  • экспертные консультации в режиме онлайн или с выездом специалиста к заказчику;
  • внедрение 1С, настройка продуктов в любой инфраструктуре, синхронизация 1С с прочими продуктами для бизнеса;
  • регулярное обновление 1С в соответствии с законодательными изменениями. Специалисты обновляют конфигурации и формы отчетности, интегрированные решения;
  • доработка функционала по возрастающие потребности бизнеса, создание отдельных модулей;
  • ускорение работы 1С. Реализуются задачи по оптимизации функционирования модулей, исправление ошибок и настройка ПО;
  • обучение сотрудников клиента работе в программе, персонализация под конкретные задачи.

Центр выступает лицензированным партнером разработчика и осуществляет полноценное сопровождение 1С, консультирование по продукту. «Магистрат24» — надежный партнер в установке и сопровождении продуктов 1С для бизнеса и предпринимателей.

На правах рекламы.

#Экономика
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