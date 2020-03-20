Для чего нужна услуга сопровождения 1С для бизнеса

Posted 20 марта 2020,, 17:12
Published 20 марта 2020,, 17:12
Modified Вчера, 19:32
Updated Вчера, 19:32
Это обусловлено тем, что в процессе функционирования нередко возникают сбои и неполадки, которые может устранить только специалист. Центр Magistrat 24 предлагает полный перечень услуг для клиентов, стоимость сопровождения 1С зависит от выбранной версии программы и перечня требуемых услуг.
Обслуживание клиентов незаменимо для комплексной оптимизации процессов в бизнесе, что дает возможность обеспечить стабильность функционирования программы без ошибок и сбоев. Грамотное 1С сопровождение повышает эффективность программы и финансовые показатели.
Компания «Магистрат24» предлагает профессиональные услуги. Специалисты предоставляют весь комплекс услуг с гарантией качества по конкурентоспособной стоимости для решения конкретных бизнес-задач.
Точная цена сопровождения 1С зависит от пакета услуг, потребностей бизнеса в конкретной сфере: базовые консультации, комплексное администрирование, доработки и обновления программного продукта.
Предлагается профессиональное сопровождение 1С для бизнеса:
Центр выступает лицензированным партнером разработчика и осуществляет полноценное сопровождение 1С, консультирование по продукту. «Магистрат24» — надежный партнер в установке и сопровождении продуктов 1С для бизнеса и предпринимателей.
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