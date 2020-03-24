Нижнетагильский театр кукол приглашает на онлайн-представления

В ближайшее время выйдет очередной выпуск программы «Куклы в городе». В нем театральные персонажи разыгрывают сценки на улицах города, устраивают перфомансы и развлекают горожан. Также театр запускает онлайн-проект «Домашние сказки». В нем с использованием кукол и реквизита актеры читают известные сказки.