Нижнетагильский театр кукол приглашает на онлайн-представления

Posted 24 марта 2020,, 04:25
Published 24 марта 2020,, 04:25
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В ближайшее время выйдет очередной выпуск программы «Куклы в городе». В нем театральные персонажи разыгрывают сценки на улицах города, устраивают перфомансы и развлекают горожан. Также театр запускает онлайн-проект «Домашние сказки». В нем с использованием кукол и реквизита актеры читают известные сказки.
Помимо этого, тагильчан приглашают побывать в онлайн-музее исторических кукол, полистать журнал «Такая вот Петрушка» из которого можно больше узнать о театральной жизни.
Директор театра кукол Татьяна Ткачева рассказывает, что, несмотря на карантин, за кулисами во всю кипит работа: идет подготовка к новым проектам и спектаклям.