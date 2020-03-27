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Posted 27 марта 2020, 14:52

Published 27 марта 2020, 14:52

Modified 29 ноября, 17:29

Updated 29 ноября, 17:29

Во время пандемии уральские бизнесмены смогут получить займы до миллиона рублей

27 марта 2020, 14:52
Областной Фонд поддержки предпринимательства начал разрабатывать способы поддержки бизнесменов в условиях пандемии коронавируса, сообщает ЕТВ.

Как рассказал замдиректора фонда Валерий Пиличев, на горячую линию участились звонки. Предпринимателей интересует, можно ли получить займы для поддержки бизнеса. По словам Пиличева, Фонд ускорил обработку заявок до двух-трех дней.

В фонде хотят запустить проект, который предусматривает получение займа до миллиона рублей за короткий срок. Планируется, запустить проект уже на следующей неделе.

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