Во время пандемии уральские бизнесмены смогут получить займы до миллиона рублей

Posted 27 марта 2020, 14:52
Published 27 марта 2020, 14:52
Modified 29 ноября, 17:29
Updated 29 ноября, 17:29
Как рассказал замдиректора фонда Валерий Пиличев, на горячую линию участились звонки. Предпринимателей интересует, можно ли получить займы для поддержки бизнеса. По словам Пиличева, Фонд ускорил обработку заявок до двух-трех дней.
В фонде хотят запустить проект, который предусматривает получение займа до миллиона рублей за короткий срок. Планируется, запустить проект уже на следующей неделе.