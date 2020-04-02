Интерфакс и 1С предоставили бесплатный доступ к системе проверки контрагентов «СПАРК»

Замглавы «Интерфакса», руководитель проекта «СПАРК» Роман Лаба отметил, что сервис обладает всеми возможностями для того, чтобы оперативно мониторить изменения на рынке, эффективно реагировать на них и грамотно управлять дебиторской задолженностью. По его словам, благодаря проекту «СПАРК» компании могут минимизировать потери и риски, а также продуктивно работать с контрагентами.