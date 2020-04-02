Интерфакс и 1С предоставили бесплатный доступ к системе проверки контрагентов «СПАРК»

Posted 2 апреля 2020,, 16:06
Published 2 апреля 2020,, 16:06
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Как пишет «Интерфакс», аналитическая система собирает и анализирует информацию, на основе которой составляется оценка надежности юридических лиц.
Так, индекс финансового риска сервис рассчитывает для трех млн российских организаций, опираясь на финансовые и нефинансовые показатели. В качестве критериев берутся реальные платежи от ресурсоснабжающих, телекоммуникационных, торговых и многих других услуг из более чем полусотни сфер экономики.
Пользователи «СПАРК» также могут отслеживать изменения в руководстве контрагента, адреса организации и признаков банкротства. Отмечается, что разработчики адаптировали сервис под работу на мобильных устройствах и предприняли необходимые меры для качественной работы системы в условиях повышенной нагрузки.
Замглавы «Интерфакса», руководитель проекта «СПАРК» Роман Лаба отметил, что сервис обладает всеми возможностями для того, чтобы оперативно мониторить изменения на рынке, эффективно реагировать на них и грамотно управлять дебиторской задолженностью. По его словам, благодаря проекту «СПАРК» компании могут минимизировать потери и риски, а также продуктивно работать с контрагентами.
Председатель Совета директоров группы «Интерфакс» Михаил Комиссар отметил, что встроенный в программы 1С сервис «1СПАРК Риски» используют десятки тысяч компаний. Он подчеркнул, что благодаря этой системе даже небольшие фирмы имеют доступ к наиболее надежным и проверенным сведениям о бизнесе, включая задержки платежей и прогнозы по финансовой результативности.
Созданный в 2016 году сервис «СПАРК» сегодня занимает лидирующее место на российском рынке среди услуг по оценке кредитных рисков. В 2020 году его поставили на первое место в рассчитываемом RAEX рейтинге информационно-аналитических систем для бизнеса.