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Posted 2 апреля 2020, 18:01

Published 2 апреля 2020, 18:01

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

В Свердловской области закрыли 15 организаций за несоблюдение указа о карантине

2 апреля 2020, 18:01
Сюжет
Коронавирус
Судебные приставы по решению суда закрыли 15 организаций различной направленности за несоблюдение указов губернатора и президента о введении карантина из-за коронавируса, сообщает пресс-служба УФССП.

В Первоуральске были закрыты шесть организаций, в Невьянске кафе «Симба», в Красноуфимске — «Дом быта», в Серове закрыли цветочный магазин, в Красноуральске — магазин женского белья. Также в Кушве среди нарушителей оказались парикмахерская «Эффект» и закусочная «Мали», в Екатеринбурге — автосалон «Автобан-Юг», один из филиалов «СтрижкаШоп» и магазин спорттоваров. Работа всех организаций приостановлена на разные сроки по решению суда.

#Общество#Коронавирус#Нарушение#Приставы#Судебные приставы#Карантин#Организации
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