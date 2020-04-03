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Posted 3 апреля 2020,, 08:36

Published 3 апреля 2020,, 08:36

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Стартует конкурс для всех хозяек Нижнего Тагила «Едим дома с BABA YAGA»!

3 апреля 2020, 08:36
Баба Яга никогда не скучает, даже дома ее деятельная натура всегда найдет себе занятие. Например, готовка!

Пока все сидят дома, самое время попробовать новые рецепты и приготовить что-нибудь вкусное для всей семьи. Мы приглашаем вас принять челлендж от Бабы Яги и поучаствовать в самом вкусном конкурсе «Едим дома с BABA YAGA»; самые креативные участники получат подарки от народного магазина «Галамарт»!

Итак, условия конкурса:

  • Надо сделать веселое фото, как вы готовите дома. Важно: на нем должна присутствовать любая посуда из «Галамарта».
  • Выложить это фото и описание вашего любимого рецепта под постом ВК https://vk.com/wall-3821228_211008 с хештегами #галамартпосуда #галамарт.

На этом все! Победители конкурса получат подарки от народного магазина, которые станут вашими помощниками на кухне, да и просто украсят интерьер!

Сидим дома с пользой и готовим вместе с Бабой Ягой!

Организатор конкурса: ОГРН ИП 316965800170511 ИП Невежин И.И.

#Общество#Нижний Тагил#Конкурс#Подарки#Призы#Галамарт
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