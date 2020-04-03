Стартует конкурс для всех хозяек Нижнего Тагила «Едим дома с BABA YAGA»!

Posted 3 апреля 2020,, 08:36
Published 3 апреля 2020,, 08:36
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Пока все сидят дома, самое время попробовать новые рецепты и приготовить что-нибудь вкусное для всей семьи. Мы приглашаем вас принять челлендж от Бабы Яги и поучаствовать в самом вкусном конкурсе «Едим дома с BABA YAGA»; самые креативные участники получат подарки от народного магазина «Галамарт»!
Итак, условия конкурса:
На этом все! Победители конкурса получат подарки от народного магазина, которые станут вашими помощниками на кухне, да и просто украсят интерьер!
Сидим дома с пользой и готовим вместе с Бабой Ягой!
Организатор конкурса: ОГРН ИП 316965800170511 ИП Невежин И.И.