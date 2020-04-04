Число заболевших коронавирусом в Свердловской области возросло до 40 человек

По последним данным в России 4 731 заболевших. Количество излечившихся за последние сутки увеличилось на 52 и теперь составляет 333 человека (из них пятеро в Свердловской области), 43 умерло (из них 9 за последние сутки). Всего было проведено 639 тысяч тестов на выявление коронавирусной инфекции.