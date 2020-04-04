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Posted 4 апреля 2020, 09:20

Published 4 апреля 2020, 09:20

Modified 17 сентября 2022, 16:57

Updated 17 сентября 2022, 16:57

Число заболевших коронавирусом в Свердловской области возросло до 40 человек

4 апреля 2020, 09:20
Сюжет
Коронавирус
За последние сутки, по данным «Стопкоронавирус.рф», в Свердловской области зафиксирован еще один случай заражения. Теперь общее количество заболевших увеличилось до 40.

В России число новых заражений за последние сутки составляет 582 человека, 434 из них — в Москве.

По последним данным в России 4 731 заболевших. Количество излечившихся за последние сутки увеличилось на 52 и теперь составляет 333 человека (из них пятеро в Свердловской области), 43 умерло (из них 9 за последние сутки). Всего было проведено 639 тысяч тестов на выявление коронавирусной инфекции.

Карта распространения коронавируса в России
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#Коронавирус#Здоровье#Статистика#Заболеваемость#Смертность#Данные
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