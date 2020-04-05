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Posted 5 апреля 2020, 06:58

Published 5 апреля 2020, 06:58

Modified 17 сентября 2022, 16:57

Updated 17 сентября 2022, 16:57

Россия возобновит вывоз граждан из-за границы

5 апреля 2020, 06:58
Сюжет
Коронавирус
Россия начнет постепенное возвращение к вывозным полетам из-за границы с понедельника, 6 апреля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

По ее словам, приостановка рейсов была осуществлена на два дня, чтобы определить, кто из граждан, в каком количестве и из какой страны прилетит в Россию. С понедельника составлен график и постепенно полеты будут восстановлены.

Она добавила, что у власти не могли идентифицировать 13,66 тысяч из 26 тысяч человек.

Вместе с тем, Голикова считает, что возвращение россиян из-за границы посредством вывозных самолетов является угрозой новой волны распространения коронавируса.

Вчера российские власти приняли решение о прекращении международного авиасообщения на фоне распространения коронавируса.

По последним данным, в России зарегистрировано 4138 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 40 из них в Свердловской области.

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#Общество#Коронавирус#Россия#Самолет#Изоляция#Пандемия
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