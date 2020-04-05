Россия возобновит вывоз граждан из-за границы

Posted 5 апреля 2020, 06:58
Published 5 апреля 2020, 06:58
Modified 17 сентября 2022, 16:57
Updated 17 сентября 2022, 16:57
По ее словам, приостановка рейсов была осуществлена на два дня, чтобы определить, кто из граждан, в каком количестве и из какой страны прилетит в Россию. С понедельника составлен график и постепенно полеты будут восстановлены.
Она добавила, что у власти не могли идентифицировать 13,66 тысяч из 26 тысяч человек.
Вместе с тем, Голикова считает, что возвращение россиян из-за границы посредством вывозных самолетов является угрозой новой волны распространения коронавируса.
Вчера российские власти приняли решение о прекращении международного авиасообщения на фоне распространения коронавируса.
По последним данным, в России зарегистрировано 4138 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 40 из них в Свердловской области.