«Спортмастер» закрывает магазины и предлагает своих сотрудников другим сетям

Posted 7 апреля 2020, 08:40
Published 7 апреля 2020, 08:40
Modified 24 декабря, 18:10
Updated 24 декабря, 18:10
Сотрудники, которые не смогут найти работу, получат компенсацию в размере одного МРОТ. Остальные смогут вернуться в «Спортмастер» после снятия режима строгой изоляции. Напомним, сейчас магазины, торгующие одеждой и спорттоварами, закрыты до особых распоряжений.
Ритейлер имеет порядка 500 магазинов в России и за границей. В Нижнем Тагиле работают две точки — в ТРЦ DEPO и на улице Садовая.