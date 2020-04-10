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Posted 10 апреля 2020,, 09:27

Published 10 апреля 2020,, 09:27

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Получить диплом не выходя из дома: дистанционное обучение от УИПК «21-й век»

10 апреля 2020, 09:27
Введённый режим самоизоляции ударил по большинству различных предприятий. И образовательная среда не исключение. Руководство УИПК «21-й век» вывело всех своих сотрудников на дистанционную работу, сохранив рабочие места и заработную плату.

Нами проведена масштабная работа над сайтом дистанционного обучения и мы рады сообщить вам, что работаем в прежнем режиме удалённо. Руководство УИПК «21-й век» вывело всех своих сотрудников на дистанционную работу, сохранив рабочие места и заработную плату,рассказал представитель учебного центра.

Преимущества дистанционного образования:

  • Его стоимость намного ниже
  • Вы получите полноценный документ об образовании (диплом/свидетельство и ТД)
  • Вы проведёте время с пользой, находясь на карантине
  • Это инвестиции в свое будущее и свою карьеру

Направления, по которым можно получить образование, не выходя из дома:

  • Повар
  • Пекарь
  • Кондитер
  • Младший воспитатель
  • Педагогика и психология в дошкольном образовании
  • Бухгалтерский и налоговый учет
  • Специалист в сфере закупок
  • Организация перевозок и управление на транспорте
  • Менеджмент охраны труда
  • Государственное и муниципальное управление
  • Программы повышения квалификации для преподавателей
  • Охрана труда (40 часов), Пожарно-технический минимум (16 часов), оказание первой доврачебной помощи (16 часов)

Кроме того, в УИПК «21 век» есть краткие курсы, актуальные в настоящее время:

  • Организация дистанционного обучения для учителей
  • Организация дистанционной работы для руководителей
  • Психологические тренинги

Позаботьтесь о своем будущем! Пишите нам в соцсетях и звоните, наши менеджеры помогут подобрать программу обучения, подходящую именно Вам. Инвестируйте в карьерный рост на «вынужденных выходных», а коллектив УИПК «21-й век» вам в этом поможет!

Контакты:

Тел. 8-800-30-21-8-21 (звонок бесплатный).

Сайт: http://uipk.ru/

Одноклассники: https://ok.ru/uipk21vek

Размещено в рамках акции поддержки бизнеса, пострадавшего в период пандемии #бизнесвместе

#Общество#Бизнесвместе
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