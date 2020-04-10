Получить диплом не выходя из дома: дистанционное обучение от УИПК «21-й век»

Posted 10 апреля 2020,, 09:27
Published 10 апреля 2020,, 09:27
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Нами проведена масштабная работа над сайтом дистанционного обучения и мы рады сообщить вам, что работаем в прежнем режиме удалённо. Руководство УИПК «21-й век» вывело всех своих сотрудников на дистанционную работу, сохранив рабочие места и заработную плату,рассказал представитель учебного центра.
Преимущества дистанционного образования:
Направления, по которым можно получить образование, не выходя из дома:
Кроме того, в УИПК «21 век» есть краткие курсы, актуальные в настоящее время:
Позаботьтесь о своем будущем! Пишите нам в соцсетях и звоните, наши менеджеры помогут подобрать программу обучения, подходящую именно Вам. Инвестируйте в карьерный рост на «вынужденных выходных», а коллектив УИПК «21-й век» вам в этом поможет!
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