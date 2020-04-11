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Posted 11 апреля 2020, 09:27

Published 11 апреля 2020, 09:27

Modified 29 ноября, 17:29

Updated 29 ноября, 17:29

«Поучиться на чужих ошибках». Главный санврач региона обратился к свердловчанам

11 апреля 2020, 09:27
Сюжет
Коронавирус
Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских обратился к гражданам Свердловской области с просьбой соблюдать режим самоизоляции.

С его слов, основная причина смертности от инфекции в перегруженности всей системы здравоохранения. Из-за большой нагрузки врачи могут не оказать пациенту должного внимания в оказании помощи нуждающимся. Поэтому очень важно максимально отказаться от контакта с окружающей средой, от поездок загород и прогулок. У всех людей разный уровень иммунитета, и если не заразились вы, это не значит, что вы не можете стать переносчиками для своих родных и близких.

Дмитрий Козловских уверяет, что все органы исполнительной власти Свердловской области делают все возможное для предотвращения эпидемии в регионе. Но им не справиться без помощи и сознательности граждан.

Сегодня мы можем поучиться на чужих ошибках, чтобы самим не совершить их. Подумайте о том, что выходя на улицу для прогулки или встречи, выезжая на пикник за город, вы рискуете чьим-то здоровьем. Возможно, здоровьем ваших детей или родителей, к которым вы потом вернетесь,говорит Дмитрий Козловских

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Напоминаем, что на сегодняшний день в Свердловской области зафиксировано 74 случая заболевания коронавирусом. В Нижнем Тагиле подтверждено пять случаев коронавируса. Четыре из них зарегистрированы в последние сутки.

#Коронавирус#Свердловская область#Здоровье#Главврач#Обращение#Самоизоляция
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