«Поучиться на чужих ошибках». Главный санврач региона обратился к свердловчанам

С его слов, основная причина смертности от инфекции в перегруженности всей системы здравоохранения. Из-за большой нагрузки врачи могут не оказать пациенту должного внимания в оказании помощи нуждающимся. Поэтому очень важно максимально отказаться от контакта с окружающей средой, от поездок загород и прогулок. У всех людей разный уровень иммунитета, и если не заразились вы, это не значит, что вы не можете стать переносчиками для своих родных и близких.