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Posted 14 апреля 2020, 15:11

Published 14 апреля 2020, 15:11

Modified 17 сентября 2022, 16:59

Updated 17 сентября 2022, 16:59

Полная изоляция, день четырнадцатый. Что происходит в Нижнем Тагиле

14 апреля 2020, 15:11
Сюжет
Коронавирус
За последние сутки в Нижнем Тагиле новых случаев заражения коронавирусом не выявлено, чего не скажешь о Свердловской области в целом — число заболевших приближается к сотне. Между тем, индекс самоизоляции в Нижнем Тагиле падает. Что произошло в городе за сегодняшний день, расскажет TagilCity.ru.

Несмотря на холодную и дождливую погоду, горожанам не хочется сидеть дома. Согласно исследованиям «Яндекса», индекс самоизоляции составляет всего 2,6 балла. Чем он выше, тем больше людей находятся дома (индекс носит информационный характер и не может использоваться для статистической оценки количества людей на улицах городов).

В Нижнем Тагиле продолжается запись в дежурные группы детсадов. Всего в городе выделено 1,5 тысячи мест, из них заняты пока только 233.

В Нижнем Тагиле в дежурные группы детсадов записали 233 ребенка
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На НТИИМ сотрудников старше 65 лет отправили на самоизоляцию.

На НТИИМ сотрудников старше 65 лет отправили на самоизоляцию
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Приближается Пасха, но, в связи с ситуацией с коронавирусом, главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление, в котором запретил посещать гражданам кладбища и церкви.

В Свердловской области закрыли кладбища для посещений из-за пандемии коронавируса
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На улицах города по-прежнему проводится дезинфекция. Об этом рассказали в группе «Тагил без ям» во «Вконтакте».

Кроме того, сегодня на Вагонке была проведена проверка дезинфекции подъездов.

В Нижнем Тагиле на Вагонке проверили проведение дезинфекции в подъездах
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А в группе Новости Нижнего Тагила | TagilCity.ru во «Вконтакте» мы провели опрос среди горожан, насколько качественно проводится дезинфекция. Жалобы поступают от жителей всех районов города, в частности, на УК «ТагилСтрой» и УК «Дзержинского района». Горожане недовольны, что в подъездах не проводится дезинфекция. Кроме того, не всегда проводится уборка.

В Свердловской области за последние сутки зарегистрировано восемь новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших составляет 93 человека, из них пятеро из Нижнего Тагила.

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#Общество#Нижний Тагил#Коронавирус#Изоляция#Пандемия
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