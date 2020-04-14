Полная изоляция, день четырнадцатый. Что происходит в Нижнем Тагиле

Сюжет Коронавирус

За последние сутки в Нижнем Тагиле новых случаев заражения коронавирусом не выявлено, чего не скажешь о Свердловской области в целом — число заболевших приближается к сотне. Между тем, индекс самоизоляции в Нижнем Тагиле падает. Что произошло в городе за сегодняшний день, расскажет TagilCity.ru.