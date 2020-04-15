ОКР направит 265 млн руб дополнительно для подготовки к Токио-2020

Отмечается, что по состоянию на первое апреля этого года олимпийский комитет уже выделил более полумиллиарда. В частности, эти средства направили на оплату услуг тренеров, медработников, технических и научных специалистов, а также трансферов. Вместе с тем определенная доля инвестированных средств была потрачена на спортивное оборудование, на его приобретение и сопутствующие мероприятия. Значительная строчка расходов — это проживание, питание, лечение спортсменов и тренеров, а также эксплуатация спортивных объектов во время тренировочных, тестовых и других подготовительных мероприятий.