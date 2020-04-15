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Posted 15 апреля 2020, 15:26

Published 15 апреля 2020, 15:26

Modified 17 сентября 2022, 16:59

Updated 17 сентября 2022, 16:59

ОКР направит 265 млн руб дополнительно для подготовки к Токио-2020

15 апреля 2020, 15:26
Олимпийский комитет России (ОКР) направит вспомогательные средства в размере двухсот шестидесяти пяти миллионов рублей на подготовку к Олимпиаде «Токио-2020». Игры теперь состоятся пройдут в следующем году, с двадцать третьего июля по восьмое августа.

Международный олимпийский комитет в результате пандемии коронавируса решил перенести Олимпийские игры на год. Решение спровоцировало дополнительные экономические расходы на подготовку к играм, информирует «Советский спорт».

Со слов главы ОКР Станислава Позднякова, в настоящее время идет постоянное взаимодействие с руководителями общероссийских спортивных федераций и поиск взаимовыгодных решений. Так, планируется освободить от уплаты аренды федерации, квартированные в ОКР. Делается все для изыскания доп. средств в рамках программы содействия подготовке спортсменов — кандидатов на участие в играх в Токио в подобных сложных условиях. Специалистами произведено перераспределение и оптимизация расходов. За счет этих мероприятий и были освобождены вышеуказанные средства.

Отмечается, что по состоянию на первое апреля этого года олимпийский комитет уже выделил более полумиллиарда. В частности, эти средства направили на оплату услуг тренеров, медработников, технических и научных специалистов, а также трансферов. Вместе с тем определенная доля инвестированных средств была потрачена на спортивное оборудование, на его приобретение и сопутствующие мероприятия. Значительная строчка расходов — это проживание, питание, лечение спортсменов и тренеров, а также эксплуатация спортивных объектов во время тренировочных, тестовых и других подготовительных мероприятий.

В общем, с 2016 года за время действия программы содействия подготовке спортсменов — кандидатов на участие в играх в Токио ОКР профинансировал мероприятия на сумму, превышающую девятьсот миллионов рублей.

#Общество
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