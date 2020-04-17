Депутат Госдумы Алексей Балыбердин призвал поддержать тагильские НКО

Напомним, ранее TagilCity.ru рассказывало историю Александра Коченкова. Несмотря на инвалидное кресло, он ведёт активную жизнь: тренирует баскетбольную команду, проводит уличные фестивали, монтирует видеоролики на заказ и ведёт свой канал на Youtube — «Шаг вперёд». В 2019 году Александр Коченков и Максим Зяблицев, который также находится в инвалидном кресле, прославились на весь Нижний Тагил. Сначала в июле Александр записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой построить спортивную площадку в Девятом посёлке. На это откликнулся глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев — площадку включили в план реконструкции на 2020 год, а Коченкова и Зяблицева пригласили на объезд отремонтированных по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги» улиц, чтобы проверить на доступность перемещения для людей в инвалидных креслах.