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Posted 20 апреля 2020, 08:41

Published 20 апреля 2020, 08:41

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

В Нижнем Тагиле с 21 апреля билеты на автовокзале будут продавать по паспорту

20 апреля 2020, 08:41
Сюжет
Коронавирус
В Нижнем Тагиле с 21 апреля все билеты на автобусные рейсы будут продаваться по паспорту, сообщил TagilCity.ru начальник городского автовокзала Вячеслав Эйвазов.

По его словам, губернатор Свердловской области подписал указ о продаже билетов пассажирам только при предъявлении паспорта или иного удостоверения личности.

Вышел указ губернатора Свердловской области, с 21 числа (апреля — прим. ред.) все билеты в любом направлении, пригородное или междугороднее, только по паспорту или удостоверению личности, рассказал TagilCity.ru Вячеслав Эйвазов.

Напомним, в Свердловской области по последним данным зарегистрировано 149 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В регионе действует режим самоизоляции, который продлен бессрочно, до особого распоряжения.

#Общество#Нижний Тагил#Коронавирус#Автовокзал#Изоляция#Пандемия
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