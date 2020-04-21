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Posted 21 апреля 2020, 06:16

Published 21 апреля 2020, 06:16

Modified 29 ноября, 17:28

Updated 29 ноября, 17:28

В Нижнем Тагиле установят надгробие на могиле Героя Социалистического Труда

21 апреля 2020, 06:16
Управление социальной политики по городу Нижний Тагил и Пригородному району ищет подрядчика для установки надгробия на могиле Героя Социалистического Труда на территории кладбища «Центральное». Сумма контракта — 421,1 тысячи рублей.

Исполнитель должен установить надгробную плиту высотой два метра, отполировать стелу и выгравировать надпись «Герой Социалистического Труда, фамилия, имя, отчество и даты жизни». Кроме того, в перечень работ входят обустройство цоколя-основания, цветника, а также уборка мусора. Работы нужно провести до 31 октября.

Согласно сайту отдела по эксплуатации и содержанию мест захоронения администрации Нижнего Тагила, стела будет установлена на участке, где похоронен Герой Социалистического Труда Аркадий Андреевич Горин.

#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Надгробие
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