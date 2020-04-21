В Нижнем Тагиле установят надгробие на могиле Героя Социалистического Труда

Posted 21 апреля 2020, 06:16
Published 21 апреля 2020, 06:16
Modified 29 ноября, 17:28
Updated 29 ноября, 17:28
Исполнитель должен установить надгробную плиту высотой два метра, отполировать стелу и выгравировать надпись «Герой Социалистического Труда, фамилия, имя, отчество и даты жизни». Кроме того, в перечень работ входят обустройство цоколя-основания, цветника, а также уборка мусора. Работы нужно провести до 31 октября.
Согласно сайту отдела по эксплуатации и содержанию мест захоронения администрации Нижнего Тагила, стела будет установлена на участке, где похоронен Герой Социалистического Труда Аркадий Андреевич Горин.