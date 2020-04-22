На Урале ребенка женщины, убитой возле здания суда, передадут матери супруга

Posted 22 апреля 2020, 05:29
Published 22 апреля 2020, 05:29
Modified 24 декабря, 18:09
Updated 24 декабря, 18:09
Он отметил, что Татьяна Подопригоровая, являющаяся матерью погибшей девушки, признана потерпевшей стороной по делу. Всех троих детей погибшей Полины распределяют по разным семьям.
Старшего ребенка — восьмилетнего мальчика, опека постановила передать матери первого мужа Драницы, который скончался в 2017 году. Среднего ребенка, трехлетнюю девочку, передают сестре Татьяны Подопригоровой. А младшая 11-месячная дочка, являющаяся совместным ребенком Драницы и Попова, будет передана матери нападавшего.
Отчим Полины Драницы Лев Подопригоров назвал происходящее «шабашем». Он не исключил, что право опеки над дочерью позволит ему заявить на суде, что у него на иждивении находится престарелая мать и несовершеннолетний ребенок. Соответственно, приговор ему будет смягчен.
Подопригоровы направили в Первоуральский суд иск с требованием аннулировать решение опеки. До вынесения решения суда передавать детей в другие семьи они не намерены.
В суде изданию рассказали, что слушание назначено на 12 мая.
Напомним, 18 марта в Первоуральске местный житель напал на свою гражданскую жену возле здания суда и нанес несколько ножевых ранений. Пострадавшая успела добраться до судебного пристава, который пытался ее спасти. От полученных ранений женщина скончалась. Нападавшему удалось сбежать, но его задержали в подъезде дома, где проживает его мать. Задержанному предъявлено обвинение по уголовным статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц». Суд арестовал его на два месяца.