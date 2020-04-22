На Урале ребенка женщины, убитой возле здания суда, передадут матери супруга

Напомним, 18 марта в Первоуральске местный житель напал на свою гражданскую жену возле здания суда и нанес несколько ножевых ранений. Пострадавшая успела добраться до судебного пристава, который пытался ее спасти. От полученных ранений женщина скончалась. Нападавшему удалось сбежать, но его задержали в подъезде дома, где проживает его мать. Задержанному предъявлено обвинение по уголовным статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц». Суд арестовал его на два месяца.