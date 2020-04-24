tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 апреля 2020, 14:47

Published 24 апреля 2020, 14:47

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

Куйвашев: в Свердловской области не будет электронных пропусков

24 апреля 2020, 14:47
Сюжет
Коронавирус
Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что в Свердловской области не будут вводится электронные пропуска для выхода из дома в условиях пандемии коронавируса.

По его словам, сейчас прорабатывается решение об оформлении пропусков тем, кто будет работать в майские праздники.

Я принял рeшение не ввoдить электрoнные прoпуска для всех жителей Свeрдловской области. Думаю, нaм с вами просто не нужeн еще и такой жeсткий кoнтроль за всеми пeремещениями, чтобы сoблюдать разумные огрaничения, напрaвленные на то, чтoбы как мoжно меньше урaльцев зарaзились нoвой корoнавирусной инфекцией,отметил губернатор.

Напомним, ранее в оперативном штабе региона по профилактике COVID-19 сообщили, что некоторых свердловских городах, в том числе Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, в майские праздники жители смогут находится на улице лишь при наличии справки от работодателя.

#Общество#Коронавирус#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Режим#Пропуск
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика