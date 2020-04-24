На Урале из-за пандемии введены дополнительные меры поддержки для бездомных

Posted 24 апреля 2020, 17:19
Published 24 апреля 2020, 17:19
Modified 29 ноября, 17:30
Updated 29 ноября, 17:30
«Дом ночного пребывания» будет работать круглосуточно в связи с режимом повышенной готовности по защите населения от коронавирусной инфекции. В учреждении усиленно проводится дезинфекция помещений, сотрудники носят маски и перчатки.
В Свердловской области создана целая сеть пунктов социальной помощи: установлено 30 модульных зданий в 29 учреждениях соцобслуживания. Там уральцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, предоставляют срочную социальную помощь, включая ночлег и обогрев.