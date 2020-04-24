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Posted 24 апреля 2020, 17:19

Published 24 апреля 2020, 17:19

Modified 29 ноября, 17:30

Updated 29 ноября, 17:30

На Урале из-за пандемии введены дополнительные меры поддержки для бездомных

24 апреля 2020, 17:19
Сюжет
Коронавирус
В Свердловской области ввели дополнительные меры поддержки людей без определённого места жительства. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

«Дом ночного пребывания» будет работать круглосуточно в связи с режимом повышенной готовности по защите населения от коронавирусной инфекции. В учреждении усиленно проводится дезинфекция помещений, сотрудники носят маски и перчатки.

В Свердловской области создана целая сеть пунктов социальной помощи: установлено 30 модульных зданий в 29 учреждениях соцобслуживания. Там уральцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, предоставляют срочную социальную помощь, включая ночлег и обогрев.

#Общество#Новости УрФО#Коронавирус#Социальная поддержка#Теплотрасса
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