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Posted 25 апреля 2020,, 14:59

Published 25 апреля 2020,, 14:59

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Полная изоляция, день двадцать пятый. Что происходит в Нижнем Тагиле

25 апреля 2020, 14:59
Количество зараженных коронавирусной увеличилось. Люди продолжают находиться на самоизоляции. Многие мероприятия перенесли в онлайн, сегодня, например, проходит «Библионочь». Что еще интересного произошло за день, расскажет TagilCity.ru.

В Нижнем Тагиле количество заболевших коронавирусом увеличилось до семи человек. Город занял третью строчку по количеству зараженных в Свердловской области.

Нижний Тагил находится на третьем месте в регионе по количеству заболевших COVID-19
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Литературное мероприятие «Библионочь» из-за коронавируса ушло в онлайн. В нем сегодня можно принять участие на сайте «Центральной городской библиотеки».

Центр развития туризма Нижнего Тагила сообщил на своей странице «Вконтакте», что во время самоизоляции жители города могут поучаствовать в интересных викторинах.

Актеры Драматического театра Нижнего Тагила представили два новых спектакля в рамках проекта «Наш диванный театр», а актеры Нового молодежного театра начали вести рубрику «За гранью» в социальных сетях, где они рассказывают о жизни в театре.

Даже по выходным волонтеры медицинского колледжа помогают пенсионерам и маломобильным одиноким гражданам. Они делятся отчетами на своей странице в Instagram.

Индекс самоизоляции, по данным Яндекса, составляет 3,0 балла. По сравнению со вчерашним днем, количество людей на улицах выросло. Так, вчера этот показатель составил 2,7 балла. Напомним, что индекс рассчитывается с целью предоставления информации. Он не может использоваться для определения среднего количества людей на улицах.

В Свердловской области за последние сутки выявлено 33 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 337 человек. В Нижнем Тагиле — семь заболевших.

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#Общество#Нижний Тагил#Коронавирус#Изоляция#Пандемия
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