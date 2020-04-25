Полная изоляция, день двадцать пятый. Что происходит в Нижнем Тагиле

Количество зараженных коронавирусной увеличилось. Люди продолжают находиться на самоизоляции. Многие мероприятия перенесли в онлайн, сегодня, например, проходит «Библионочь». Что еще интересного произошло за день, расскажет TagilCity.ru.