Полная изоляция, день двадцать пятый. Что происходит в Нижнем Тагиле

Posted 25 апреля 2020,, 14:59
Published 25 апреля 2020,, 14:59
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В Нижнем Тагиле количество заболевших коронавирусом увеличилось до семи человек. Город занял третью строчку по количеству зараженных в Свердловской области.
Литературное мероприятие «Библионочь» из-за коронавируса ушло в онлайн. В нем сегодня можно принять участие на сайте «Центральной городской библиотеки».
Центр развития туризма Нижнего Тагила сообщил на своей странице «Вконтакте», что во время самоизоляции жители города могут поучаствовать в интересных викторинах.
Актеры Драматического театра Нижнего Тагила представили два новых спектакля в рамках проекта «Наш диванный театр», а актеры Нового молодежного театра начали вести рубрику «За гранью» в социальных сетях, где они рассказывают о жизни в театре.
Даже по выходным волонтеры медицинского колледжа помогают пенсионерам и маломобильным одиноким гражданам. Они делятся отчетами на своей странице в Instagram.
Индекс самоизоляции, по данным Яндекса, составляет 3,0 балла. По сравнению со вчерашним днем, количество людей на улицах выросло. Так, вчера этот показатель составил 2,7 балла. Напомним, что индекс рассчитывается с целью предоставления информации. Он не может использоваться для определения среднего количества людей на улицах.
В Свердловской области за последние сутки выявлено 33 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 337 человек. В Нижнем Тагиле — семь заболевших.