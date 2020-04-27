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Posted 27 апреля 2020, 16:59

Published 27 апреля 2020, 16:59

Modified 29 ноября, 17:29

Updated 29 ноября, 17:29

Владимир Путин поручил правительству снизить до 15% первоначальный взнос по ипотеке

27 апреля 2020, 16:59
Президент России Владимир Путин поручил правительству снизить до 15% первоначальный взнос по жилищному кредиту. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Ставка в 15 % будет распространяться только на ипотеку с использованием материнского капитала для семей с детьми. Воспользоваться льготой можно как при покупке, так и при строительстве жилья.

Правительству РФ представить предложения о снижении до 15% минимального размера первоначального взноса при предоставлении семьям, имеющим детей, кредитов (займов) на приобретение (строительство) жилого помещения с использованием средств материнского (семейного) капитала, говорится в поручении главы государства.

Поручение правительству необходимо исполнить до 20 мая 2020 года.

#Общество#Владимир Путин#Материнский капитал#Ипотека
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