Владимир Путин поручил правительству снизить до 15% первоначальный взнос по ипотеке

Posted 27 апреля 2020, 16:59
Published 27 апреля 2020, 16:59
Modified 29 ноября, 17:29
Updated 29 ноября, 17:29
Ставка в 15 % будет распространяться только на ипотеку с использованием материнского капитала для семей с детьми. Воспользоваться льготой можно как при покупке, так и при строительстве жилья.
Правительству РФ представить предложения о снижении до 15% минимального размера первоначального взноса при предоставлении семьям, имеющим детей, кредитов (займов) на приобретение (строительство) жилого помещения с использованием средств материнского (семейного) капитала, говорится в поручении главы государства.
Поручение правительству необходимо исполнить до 20 мая 2020 года.