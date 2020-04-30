Что выбрать: займы на карту или наличными

Определившись С МФО, вы передаете свою информацию менеджеру и подписываете договор. В офисе не очень приятная обстановка и не располагает к тому, чтобы внимательно изучить все пункты соглашения. Вполне может быть, что там будут спрятаны скрытые комиссии. В случае положительного решения, вам передадут наличные. Вернуть их надо будет так же в офисе.