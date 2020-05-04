ФСИН потратит на защиту от коронавируса по три тысячи рублей на человека

Posted 4 мая 2020, 13:29
Published 4 мая 2020, 13:29
Modified 29 ноября, 17:30
Updated 29 ноября, 17:30
Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить ФСИН на приобретение средств индивидуальной защиты и медоборудования для заключенных и сотрудников, которые заразятся коронавирусом.
На 1 апреля в колониях и СИЗО насчитывалось более 517 тысяч заключенных, еще 300 тысяч человек — это сотрудники ФСИН. Таким образом, в пересчете на каждого финансирование составит 3075 рублей.
28 апреля сообщалось, что среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных выявлено 40 заболевших COVID-19, среди сотрудников ФСИН — 271 человек.
На днях лидер «Справедливой России» предложил провести амнистию заключенных из-за пандемии.