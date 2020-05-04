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Posted 4 мая 2020, 13:29

Published 4 мая 2020, 13:29

Modified 29 ноября, 17:30

Updated 29 ноября, 17:30

ФСИН потратит на защиту от коронавируса по три тысячи рублей на человека

4 мая 2020, 13:29
Сюжет
Коронавирус
Федеральная служба исполнения наказаний получит дополнительные выплаты на защиту от коронавируса. Власти выделят на эти цели 2,5 млн рублей, пишут «Новые известия».

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить ФСИН на приобретение средств индивидуальной защиты и медоборудования для заключенных и сотрудников, которые заразятся коронавирусом.

На 1 апреля в колониях и СИЗО насчитывалось более 517 тысяч заключенных, еще 300 тысяч человек — это сотрудники ФСИН. Таким образом, в пересчете на каждого финансирование составит 3075 рублей.

28 апреля сообщалось, что среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных выявлено 40 заболевших COVID-19, среди сотрудников ФСИН — 271 человек.

На днях лидер «Справедливой России» предложил провести амнистию заключенных из-за пандемии.

#Общество#Коронавирус#Колония#Заключенные#Исправительная колония#ФСИН
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