В Нижнем Тагиле санобработку прошли более двух тысяч многоквартирных домов

Posted 6 мая 2020, 13:48
Published 6 мая 2020, 13:48
Modified 24 декабря, 18:11
Updated 24 декабря, 18:11
За пять дней санобработка прошла в 2359 многоквартирных домах. Там обработали ручки, лестницы, лифты, перила. До 11 мая обработка в подъездах будет проводиться троекратно.
Начальник управления ЖКХ Павел Ивушкин рассказал, что для дезинфекции применяются средства, рекомендованные Роспотребнадзором. Средства не имеют резкого запаха, но обладают высокой антибактериальной активностью.
Также в течение последних пяти дней МУП «Тагилдорстрой» и ООО «УБТ-Сервис» обрабатывали остановки общественного транспорта и улицы города.