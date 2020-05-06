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Posted 6 мая 2020, 13:48

Published 6 мая 2020, 13:48

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

В Нижнем Тагиле санобработку прошли более двух тысяч многоквартирных домов

6 мая 2020, 13:48
Сюжет
Коронавирус
С 1 по 5 мая в Нижнем Тагиле прошла усиленная санобработка. Специалисты обрабатывали дезинфицирующими средствами подъезды жилых домов и улицы, сообщает пресс-служба мэрии.

За пять дней санобработка прошла в 2359 многоквартирных домах. Там обработали ручки, лестницы, лифты, перила. До 11 мая обработка в подъездах будет проводиться троекратно.

Начальник управления ЖКХ Павел Ивушкин рассказал, что для дезинфекции применяются средства, рекомендованные Роспотребнадзором. Средства не имеют резкого запаха, но обладают высокой антибактериальной активностью.

Также в течение последних пяти дней МУП «Тагилдорстрой» и ООО «УБТ-Сервис» обрабатывали остановки общественного транспорта и улицы города.

#Общество#Нижний Тагил#Коронавирус#Обработка#Санитарная обработка
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