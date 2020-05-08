Страховой Дом ВСК запустил сразу несколько проектов к 9 мая

Председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк добавил, что ответственность за сохранение памяти о погибших в ВОВ лежит на плечах каждого гражданина. Сегодня все население должно быть благодарно за мирное небо над головой и свободу. Цикалюк добавил, что память наших героических предков просто так не может кануть в Лету.