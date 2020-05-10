В Екатеринбурге на 880 человек составлены протоколы за нарушение самоизоляции 9 мая

Наказывать рублем всех? Боюсь, мы с вами тут же получим не менее эмоциональные комментарии о бездушном режиме, который посягает на гражданские свободы. Все, вроде бы, люди взрослые, но, к глубокому сожалению, не все у нас могут себя вести соответствующим образом,рассказал губернатор.