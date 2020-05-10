В Екатеринбурге на 880 человек составлены протоколы за нарушение самоизоляции 9 мая

Posted 10 мая 2020, 16:47
Published 10 мая 2020, 16:47
Modified 29 ноября, 17:30
Updated 29 ноября, 17:30
Он осудил свердловчан, устраивающих массовые гуляния во время действующего режима самоизоляции.
Наказывать рублем всех? Боюсь, мы с вами тут же получим не менее эмоциональные комментарии о бездушном режиме, который посягает на гражданские свободы. Все, вроде бы, люди взрослые, но, к глубокому сожалению, не все у нас могут себя вести соответствующим образом,рассказал губернатор.
Он отметил, что люди гуляют, выпускают детей, проводят свадьбы и из-за этого, к примеру, по заболеваемости в Камышловском районе зараженных было 15 человек. Все они были на церемонии бракосочетания.
В Свердловской области продолжает действовать режим самоизоляции. В этом году все мероприятия были перенесены в режим онлайн, в том числе и День Победы. Однако на авиапарад в честь праздника в Екатеринбурге вышли сотни человек.
По данным на 10 мая в регионе было выявлено более 1,8 тысяч случаев заражения коронавирусом. При этом, 31 из них зафиксирован в Нижнем Тагиле.