В Нижнем Тагиле мужчина выпрыгнул из окна многоэтажного дома

Posted 14 мая 2020, 10:20
Published 14 мая 2020, 10:20
Modified 24 декабря, 18:12
Updated 24 декабря, 18:12
Руководитель следственного отдела по Тагилстроевскому району Пётр Понявин подтвердил TagilCity.ru факт происшествия, однако заявил, что более подробная информация будет известна позднее.
Пока что вся информация проверяется, заявил Понявин.
Напомним, 4 мая в Нижнем Тагиле на Старателе 37-летняя женщина выпала из окна дома на улице Каспийская. Тагильчанка со множественными травмами была госпитализирована в горбольницу № 4. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.