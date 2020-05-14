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Posted 14 мая 2020, 10:20

Published 14 мая 2020, 10:20

Modified 24 декабря, 18:12

Updated 24 декабря, 18:12

В Нижнем Тагиле мужчина выпрыгнул из окна многоэтажного дома

14 мая 2020, 10:20
В Нижнем Тагиле 13 мая в районе 19:00 у дома № 64 на улице Металлургов было обнаружено тело мужчины. Как сообщают очевидцы, он выпрыгнул из окна.

Руководитель следственного отдела по Тагилстроевскому району Пётр Понявин подтвердил TagilCity.ru факт происшествия, однако заявил, что более подробная информация будет известна позднее.

Пока что вся информация проверяется, заявил Понявин.

Напомним, 4 мая в Нижнем Тагиле на Старателе 37-летняя женщина выпала из окна дома на улице Каспийская. Тагильчанка со множественными травмами была госпитализирована в горбольницу № 4. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Следственный комитет#Следственный отдел#Александр Зверев
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