В Нижнем Тагиле мужчина выпрыгнул из окна многоэтажного дома

В Нижнем Тагиле 13 мая в районе 19:00 у дома № 64 на улице Металлургов было обнаружено тело мужчины. Как сообщают очевидцы, он выпрыгнул из окна.

Руководитель следственного отдела по Тагилстроевскому району Пётр Понявин подтвердил TagilCity.ru факт происшествия, однако заявил, что более подробная информация будет известна позднее. Пока что вся информация проверяется, заявил Понявин. Напомним, 4 мая в Нижнем Тагиле на Старателе 37-летняя женщина выпала из окна дома на улице Каспийская. Тагильчанка со множественными травмами была госпитализирована в горбольницу № 4. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.