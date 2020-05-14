Зачем ученые разрабатывают смертельные вирусы типа COVID-19

Многие учёные и общественники по всему миру считают, что эксперименты по искусственному созданию вирусов нужно немедленно прекратить. «Нет никаких доказательств, что информация, полученная в результате таких опытов, может найти широкое практическое применение при создании вакцин. Кроме того, даже в лучших лабораториях мира иногда допускаются ошибки», – считает американский учёный Томас Инглсби. «Если лабораторный супервирус вырвется на свободу, и возникнет пандемия, могут умереть миллионы людей – это серьёзный риск», – поддерживает профессор Гарвардского университета Марк Липсич. К этим аргументам пока не прислушиваются: в тысячах лабораторий по всему миру по-прежнему продолжают выращивать «смерть в пробирках».