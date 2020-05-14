Зачем ученые разрабатывают смертельные вирусы типа COVID-19

Posted 14 мая 2020, 12:43
Published 14 мая 2020, 12:43
Modified 17 июня 2022, 03:00
Updated 17 июня 2022, 03:00
Однозначно нет. Все учёные, которые исследовали COVID-19, уверены, что такой вирус невозможно создать в лаборатории. Установлено, что нынешняя «версия» коронавируса стала результатом случайной мутации. Вообще в семействе коронавирусов порядка сорока различных видов – одни способны заражать человека, другие нет. А поскольку микроорганизмы мутируют постоянно, любой из них может внезапно стать опасным.
Во-первых, в Интернете ежедневно появляются новые научные статьи о коронавирусе. Некоторые из них попадаются на глаза журналистам и простым пользователям Сети, которые трактуют полученную информацию неправильно. Так, например, появился фейк о том, что коронавирус якобы создан на основе ВИЧ – он был основан на одной-единственной вырванной из контекста цитате из статьи индийских медиков.
Во-вторых, в Китае, где началась эпидемия, действительно проводятся эксперименты по разработке новых вирусов.
Может быть. В городе Ухань, где выявили первый случай COVID-19, действует институт вирусологии. Несколько зарубежных СМИ, в том числе Newsweek, Vox и Washington Post, сообщали, что в этом учреждении реализуется научная программа по созданию новых потенциально опасных вирусов. Однако нет никаких доказательств, что китайские учёные экспериментировали именно с коронавирусами.
Учёные утверждают, что выводят более жизнеспособные и опасные вирусы в лабораториях только с одной целью – чтобы выяснить, как их лучше всего лечить. О разработке биологического оружия речи идти не может, поскольку она запрещена в большинстве государств и непредсказуемо опасна.
Сторонники опытов с вирусами ссылаются на слова Сэмюеля Стэнли, председателя Национального научно-консультативного совета по биобезопасности США: «Главный биотеррорист – это сама природа». Они утверждают, что естественные вирусы страшнее искусственных, а польза от опасных исследований всё-таки есть. Например, во время вспышки птичьего гриппа в Камбодже своевременные лабораторные эксперименты позволили оценить потенциальную летальность вируса, предсказать ход его мутации и вовремя принять меры, чтобы предотвратить массовое заражение.
Общепризнанного запрета на создание смертоносных вирусов в лабораториях, как ни странно, нет. Некоторые страны ограничивают такие исследования по собственной инициативе. Например, в США запрет на разработку вирусов действовал с 2014 года. В 2017 году его сняли – американское правительство решило, что потенциальная польза от экспериментов компенсирует возможные риски. В 2019 году два таких проекта получили финансирование от властей США – их авторы пытаются сделать птичий грипп более опасным и заразным. Как они сами утверждают, в сугубо благих целях.
Могут. Известны случаи, когда из-за нарушений техники безопасности опасными болезнями заражались учёные, которые работали в лабораториях, и даже случайные жертвы. Пока ни одно подобное происшествие не вызвало массовую эпидемию, однако такой риск есть.
Например, в 1978 году в Англии от искусственно выведенного штамма оспы умерла женщина, которая работала в том же здании, где находилась медицинская лаборатория. В 2014 году 75 сотрудников Центра контроля и профилактики заболеваний США в Атланте оказались в зоне, заражённой бактериями сибирской язвы. Другой американский биолог в 2014 году заболел птичьим гриппом, когда пытался вывести его новый штамм. В России известны два случая гибели учёных от лихорадки Эбола – лаборантки российских НИИ случайно заразились смертельным заболеванием, когда ставили опыты на животных.
Хорошо, но не идеально. Только в США с 2005 по 2012 годы было зафиксировано более тысячи случаев, когда сотрудники исследовательских лабораторий подвергались угрозе заражения из-за различных случайностей. В основном происшествия были связаны с неисправностью дезинфицирующих систем.
Многие учёные и общественники по всему миру считают, что эксперименты по искусственному созданию вирусов нужно немедленно прекратить. «Нет никаких доказательств, что информация, полученная в результате таких опытов, может найти широкое практическое применение при создании вакцин. Кроме того, даже в лучших лабораториях мира иногда допускаются ошибки», – считает американский учёный Томас Инглсби. «Если лабораторный супервирус вырвется на свободу, и возникнет пандемия, могут умереть миллионы людей – это серьёзный риск», – поддерживает профессор Гарвардского университета Марк Липсич. К этим аргументам пока не прислушиваются: в тысячах лабораторий по всему миру по-прежнему продолжают выращивать «смерть в пробирках».