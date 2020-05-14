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Posted 14 мая 2020,, 15:40

Published 14 мая 2020,, 15:40

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Жители Нижнего Тагила могут поучаствовать в Мозгобойне

14 мая 2020, 15:40
Мозгобойня Live в сотрудничестве с изданием tagilcity запускают полноформатную игру с вопросами и ответами. Подписчики страницы tagilcity “ВКонтакте” смогут принять участие в игре бесплатно и отстоять честь города. Игра состоится в онлайн-формате двадцать девятого мая.

Чтобы участвовать, необходимо оставить комментарий к посту и на протяжении семи дней быть активными в паблике. Самые активные получат от tagilcity приглашение на игру. Соревнование состоится между командами со всех российских городов.

Мозгобойня Live предусматривает семь туров по семь вопросов и длится, как правило, полтора-два часа. Каждый тур имеет свою специфику для более динамичной и интересной игры. Есть туры: текстовые, музыкальные, с картинками, блиц. Помимо прочего, учредители рассчитывают сделать два спецтура для постоянных читателей tagilcity. В команде может быть до десяти человек.

Отличием игры является технологичная IT-платформа, посредством которой можно зарегистрироваться и следить за игрой в режиме онлайн. Заполнять ответы можно прямо на экране трансляции, подавать апелляцию в случае неверного засчитывания ответа. В ближайшее время будет добавлен персональный командный чат и чат с игроками из других команд. За новостями команд и соревнований можно следить в паблике tagilcity “ВКонтакте”.

Отмечается, что играть в Мозгобойню Live весело и просто. Докажите, что жители Нижнего Тагила – самые умные!

#Общество
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