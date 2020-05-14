Жители Нижнего Тагила могут поучаствовать в Мозгобойне

Мозгобойня Live предусматривает семь туров по семь вопросов и длится, как правило, полтора-два часа. Каждый тур имеет свою специфику для более динамичной и интересной игры. Есть туры: текстовые, музыкальные, с картинками, блиц. Помимо прочего, учредители рассчитывают сделать два спецтура для постоянных читателей tagilcity. В команде может быть до десяти человек.