Киберспорт — развлечение или серьезные онлайн соревнования?

В Федерации компьютерного спорта России напротив считают, что за киберспортом стоит будущее, ведь это не соревнования человека с компьютером, а интеллектуальное состязание между людьми. В качестве примера такого вида спорта приводятся шахматы, там тоже не нужна физическая нагрузка, при этом они входят в олимпийские дисциплины.