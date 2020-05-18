Киберспорт — развлечение или серьезные онлайн соревнования?

Posted 18 мая 2020,, 10:14
Published 18 мая 2020,, 10:14
Modified Вчера, 19:30
Updated Вчера, 19:30
Однако не все воспринимают киберспорт всерьез. Чиновники в российских и мировых спорткомитетах считают, что его не стоит включать в олимпийские дисциплины, а следует сделать отдельную Олимпиаду по компьютерным играм. По их мнению, странно получать медали и становится чемпионом, не вставая со стула.
В Федерации компьютерного спорта России напротив считают, что за киберспортом стоит будущее, ведь это не соревнования человека с компьютером, а интеллектуальное состязание между людьми. В качестве примера такого вида спорта приводятся шахматы, там тоже не нужна физическая нагрузка, при этом они входят в олимпийские дисциплины.
Киберспортсмены не соревнуются для развлечения, для них это реальный способ заработка. Деньги они получают от спонсоров или рекламодателей. Призовой фонд турниров колеблется от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч долларов. Также для победителя, которым становится игрок или команда, бывает предусмотрен отдельный приз.
Самым крупным призовым фондом в истории киберспорта был на соревнованиях по Dota 2 The International 2019, сумма составила три миллиона долларов.
Топ-5 дисциплин в киберспорте:
Киберспорт стал популярным и у букмекеров https://www.game-leader.ru/. Количество ставок на него в последнее время стало больше, чем на гольф, регби и теннис.
На правах рекламы.