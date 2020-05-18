«Менять вектор». Тагильчане во время пандемии начали избавляться от бизнеса

С одной стороны, это время возможностей, с другой стороны, надо проверить на историю этого бизнеса. Вообще, предприниматели люди, которые склонны к риску. Если эта тема новая, лучше воздержаться от покупки готового бизнеса. Если же вы понимаете, как работает этот бизнес, и как работает рынок, наоборот, самое время для покупки, посоветовал Федореев.