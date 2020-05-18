«Менять вектор». Тагильчане во время пандемии начали избавляться от бизнеса

Posted 18 мая 2020, 14:21
Published 18 мая 2020, 14:21
Modified 24 декабря, 18:09
Updated 24 декабря, 18:09
Мария пытается продать свой «Мебельный магазин» (на перекрёстке Космонавтов/Красноармейская — прим.ред.) с помощью сайта объявлений «Авито». В стоимость (490 тысяч рублей) входит помещение, выставка мебели, а также активные группы в соцсетях, сайт и клиентская база. Девушка рассказала, что продажа «детища», которым она занималась почти три года, на 70% связана с пандемией, так как салон закрыт с 28 марта.
Ну, а как не жалко продавать? Конечно, жалко! Это же мое детище и я столько в него вложила, поделилась с TagilCity.ru Мария.
Продажа павильона фастфуда по адресу улица Победы, 45 в Нижнем Тагиле также связана с коронавирусом. Как рассказал хозяин Гафиз, до пандемии клиентов было достаточно, в период пандемии поток уменьшился (общепиту разрешено работать только на доставку и навынос — прим. ред.). Мужчина добавил, что в данное время просто хочет продать свой бизнес и заняться чем-то другим, правда, обращений на покупку павильона «Шаурма» пока нет. Стоимость кафе на сайте «Авито» — 550 тысяч рублей.
Вложить средства в другой бизнес планирует тагильчанин Антон, в собственности которого уже пять лет находится банно-оздоровительный комплекс «Красные Бани». Пандемия коронавируса отразилась на бизнесе на 90%, но продажа дела связана не с этим. Мужчина планирует продать комплекс за 13,7 миллиона рублей.
Продажа бизнеса не связана с пандемией, просто планы подошли под это. Решили продавать, менять вектор в другую сторону, более прибыльную. Решили вложить деньги в другое дело. Продавать не жалко, сообщил Антон.
Пока объявление посмотрели более 400 человек, но, по словам Антона, ему никто не звонил.
Оксана продаёт магазин кожгалантереи, расположенный в ТЦ «Александровский пассаж», в связи с отъездом в другой город. Девушка рассказала, что пандемия повлияла на работу в соотношении 50/50. Пока у магазина есть постоянные клиенты, но, как изменится работа после режима самоизоляции, Оксана не знает.
Продавать не жалко. А что делать, если я уеду. В другом городе открывать? сказала Оксана.
Надежда занимается цветочным бизнесом уже девять лет. Свою мастерскую «Виола» на сайте «Юла» она выставила за 250 тысяч рублей. Как объясняет женщина, продажа не связана с пандемией, так как поток клиентов снизился ненамного.
Мы просто открыли ещё один бизнес. Очень жалко продавать. Цветочный бизнес скорее не бизнес, а хобби. На нем никогда миллионы не зарабатывали, поделилась Надежда.
Для кого-то продажа готового бизнеса является привычным делом. В данное время предприниматель Дмитрий разместил объявление «Готовый бизнес продажа питьевой воды — доход 20 000». Стоимость — 149 тысяч рублей. Дмитрий рассказал, что в данное время его бизнес заинтересовал пятерых покупателей.
Так решил строить бизнес — поставил точку, раскрутил и перепродал. Я сейчас продам, соответственно, снова буду ставить и опять продавать. Таким образом буду наращивать капитал, поделился Дмитрий.
Директор центра «Мой бизнес» Сергей Федореев рассказал, что в данное время много предложений о продаже действующего бизнеса, например, общепит и автосервисы. Что касается покупки готового дела в период пандемии, Сергей рекомендует быть осторожными.
С одной стороны, это время возможностей, с другой стороны, надо проверить на историю этого бизнеса. Вообще, предприниматели люди, которые склонны к риску. Если эта тема новая, лучше воздержаться от покупки готового бизнеса. Если же вы понимаете, как работает этот бизнес, и как работает рынок, наоборот, самое время для покупки, посоветовал Федореев.
Директор центра недвижимости «Бизнес-клуб» Галина Рохлина считает, что продажа готового бизнеса сама по себе редкая ситуация. Действующее дело, по словам специалиста, продать сложно в любое время, так как у каждого своя узкая специализация.
Продажа бизнеса — редкая вещь, так как надо найти именно такого человека, который специализируется на этом, сказала Галина Рохлина.
Таким образом, пандемия повлияла на решения бизнесменов, но стала не единственным основанием для продажи бизнеса. «Коронакризис» стал триггером, заставившим одних предпринимателей отказаться от «детища» и заняться чем-то другим, а других — пересмотреть отношение к ведению дел и изменить вектор движения.