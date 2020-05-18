Мэрия Нижнего Тагила компенсирует затраты коммунальных служб на дезинфекцию

Сумма компенсации будет рассчитываться исходя из фактически затраченных и подтвержденных средств юридическим лицом, при условии, что проведение обработки было произведено не меньше трех раз с 1 по 11 мая и в соответствии с нормативным расходом средств. Кроме того, средства должны быть включены в список, рекомендованный Роспотребнадзором.