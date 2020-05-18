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Posted 18 мая 2020, 08:10

Published 18 мая 2020, 08:10

Modified 9 декабря 2024, 16:29

Updated 9 декабря 2024, 16:29

В Нижнем Тагиле за прошедшие сутки коронавирус выявлен еще у четырех человек

18 мая 2020, 08:10
Сюжет
Коронавирус
За минувшие сутки коронавирус в Нижнем Тагиле был подтвержден еще у четырех человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания в Свердловской области.

Общее количество зараженных достигло 70 человек. При этом, количество выздоровевших не уточняется. По последним данным, их было 13 человек.

Кроме того, в городе по-прежнему не подтверждено ни одного летального случая.

В Свердловской области за сутки выявили 130 случаев заболевания коронавирусом. Новые пациенты выявлены в 20 муниципалитетах региона. Общее количество заболевших составляет 2861 человек.

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#Нижний Тагил#Коронавирус#Здоровье#Заболевшие#Изоляция#Пандемия
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