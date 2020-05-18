В Нижнем Тагиле за прошедшие сутки коронавирус выявлен еще у четырех человек

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За минувшие сутки коронавирус в Нижнем Тагиле был подтвержден еще у четырех человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания в Свердловской области.