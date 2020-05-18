В Нижнем Тагиле за прошедшие сутки коронавирус выявлен еще у четырех человек

Posted 18 мая 2020, 08:10
Published 18 мая 2020, 08:10
Modified 9 декабря 2024, 16:29
Updated 9 декабря 2024, 16:29
Общее количество зараженных достигло 70 человек. При этом, количество выздоровевших не уточняется. По последним данным, их было 13 человек.
Кроме того, в городе по-прежнему не подтверждено ни одного летального случая.
В Свердловской области за сутки выявили 130 случаев заболевания коронавирусом. Новые пациенты выявлены в 20 муниципалитетах региона. Общее количество заболевших составляет 2861 человек.