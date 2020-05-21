Депутаты приняли решение поддержать малый бизнес

Posted 21 мая 2020,, 17:48
Published 21 мая 2020,, 17:48
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Ng.ru пишет, что обеспечительного рода платеж остается у арендодателя. Прежде чем воспользоваться правом, арендатор обращается к арендодателю с предложением относительно снижения арендной платы. При отказе предполагается возможность расторжения договора.
Мера направлена на предприятия малого и среднего бизнеса. Это обусловлено тем, что крупный бизнес в этом сегменте является в преимущественной части иностранными компаниями, располагающими внушительным ресурсом для пережидания кризиса. Малому и среднему бизнесу повезло меньше: компании не могут оплачивать аренду без дохода.
Учредитель и управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский отметил, что подобного рода решение защитит компании в плане предоставления им лучших условий по аренде.