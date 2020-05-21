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Posted 21 мая 2020,, 17:48

Published 21 мая 2020,, 17:48

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Депутаты приняли решение поддержать малый бизнес

21 мая 2020, 17:48
Госдума в рамках второго чтения приняла поправки в законодательную базу о мерах поддержки пострадавших от коронавируса отраслей. Арендаторы из самых кризисных экономических сфер получили возможность до первого октября в одностороннем порядке разорвать договор аренды без возмещения упущенной выгоды.

Ng.ru пишет, что обеспечительного рода платеж остается у арендодателя. Прежде чем воспользоваться правом, арендатор обращается к арендодателю с предложением относительно снижения арендной платы. При отказе предполагается возможность расторжения договора.

Мера направлена на предприятия малого и среднего бизнеса. Это обусловлено тем, что крупный бизнес в этом сегменте является в преимущественной части иностранными компаниями, располагающими внушительным ресурсом для пережидания кризиса. Малому и среднему бизнесу повезло меньше: компании не могут оплачивать аренду без дохода.

Учредитель и управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский отметил, что подобного рода решение защитит компании в плане предоставления им лучших условий по аренде.

#Общество
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