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Posted 22 мая 2020, 11:55

Published 22 мая 2020, 11:55

Modified 29 ноября, 17:30

Updated 29 ноября, 17:30

Мэрия Нижнего Тагила отчиталась по капремонту многоквартирных домов в 2020 году

22 мая 2020, 11:55
На 57% уже выполнили работы по капремонту многоквартирных домов (МКД) в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба мэрии.

Промежуточные итоги реализации региональной программы капительных ремонтов подводили на видеоконференции. Первый замглавы Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин рассказал, что готовность пяти объектов МКД составляет 80%. На остальных oтремонтированы системы теплo- и электрoснабжения, высокая степень готoвности систем вoдоотведения, холoдного и гoрячего водoснабжения. В 34 домах уже закончен капремонт кровли.

Уверен, что строители смогут достичь целей, поставленных в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», отметил Горячкин.

Замглавы подчеркнул ,что ситуация с особым режимом в регионе никак не скажется на темпах работы – на всех объектах соблюдаются меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

В планах мэрии на 2020 год провести капремонт в 44 МКД стоимостью 333,5 миллиона рублей. генподрядчиком по договору выступает ЗАО «Стройкомплекс».

#Общество#Нижний Тагил#Капремонт#Вячеслав Горячкин#Пандемия
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