Мэрия Нижнего Тагила отчиталась по капремонту многоквартирных домов в 2020 году

Промежуточные итоги реализации региональной программы капительных ремонтов подводили на видеоконференции. Первый замглавы Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин рассказал, что готовность пяти объектов МКД составляет 80%. На остальных oтремонтированы системы теплo- и электрoснабжения, высокая степень готoвности систем вoдоотведения, холoдного и гoрячего водoснабжения. В 34 домах уже закончен капремонт кровли.