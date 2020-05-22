Мэрия Нижнего Тагила отчиталась по капремонту многоквартирных домов в 2020 году

Posted 22 мая 2020, 11:55
Published 22 мая 2020, 11:55
Modified 29 ноября, 17:30
Updated 29 ноября, 17:30
Промежуточные итоги реализации региональной программы капительных ремонтов подводили на видеоконференции. Первый замглавы Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин рассказал, что готовность пяти объектов МКД составляет 80%. На остальных oтремонтированы системы теплo- и электрoснабжения, высокая степень готoвности систем вoдоотведения, холoдного и гoрячего водoснабжения. В 34 домах уже закончен капремонт кровли.
Уверен, что строители смогут достичь целей, поставленных в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», отметил Горячкин.
Замглавы подчеркнул ,что ситуация с особым режимом в регионе никак не скажется на темпах работы – на всех объектах соблюдаются меры санитарно-эпидемиологической безопасности.
В планах мэрии на 2020 год провести капремонт в 44 МКД стоимостью 333,5 миллиона рублей. генподрядчиком по договору выступает ЗАО «Стройкомплекс».