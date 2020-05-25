Трое мужчин задержаны по подозрению в серии краж в Нижнем Тагиле

Во время работы с подозреваемыми была установлена их причастность к совершению краж из магазинов электроники, по которым ранее в Нижнем Тагиле были возбуждены уголовные дела. В одном из магазинов подозреваемыми была похищена портативная колонка стоимостью более семи тысяч рублей, а из другой торговой точки — три дорогостоящих сотовых телефона. Кроме того, установлены и задержаны еще двое подельников, причастные к преступлениям. Изъятые видеозаписи из магазинов подтверждают причастность задержанных лиц.