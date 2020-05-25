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Posted 25 мая 2020, 08:24

Published 25 мая 2020, 08:24

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

В Нижнем Тагиле и Уральце снесут еще три аварийных дома

25 мая 2020, 08:24
В Нижнем Тагиле снесут три дома, которые признаны аварийными, соответствующие постановление размещено на сайте администрации города. Согласно документам, планируется снести дом № 5 на улице Продснаба, а также два дома в посёлке Уралец: дом № 6 на улице Трудовая и дом № 13 на улице Ленина.

Стоит отметить, что согласно постановлениям администрации, муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика городского хозяйства» необходимо провести организационно-технические мероприятия по подготовке к сносу зданий, а также осуществить закупку работ по сносу сооружений и утилизации мусора. Контроль за выполнением данных постановлений возложен на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егора Копысова.

Срок контроля для домов в Уральце — 15 июня 2021 года, для дома в Нижнем Тагиле — 15 декабря 2020.

Напомним, в начале апреля администрация Нижнего Тагила искала исполнителя контракта по сносу разрушенного многоквартирного дома по адресу улица Красных Зорь, 26. Стоимость закупки тогда составляла миллион рублей.

#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Администрация#Постановление#Снос#Администрация Нижнего Тагила#Александр Зверев
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