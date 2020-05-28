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Posted 28 мая 2020, 09:51

Published 28 мая 2020, 09:51

Modified 17 сентября 2022, 17:07

Updated 17 сентября 2022, 17:07

В Свердловской области начата подготовка к Параду Победы

28 мая 2020, 09:51
На заседании регионального правительства глава Свердловской области Евгений Куйвашев поручил организацию мероприятий, посвященных Году памяти и Славы. Событие состоится 24 июня, сообщает департамент информполитики региона.

Куратором мероприятия станет вице-губернатор Сергей Бидонько, взаимодействуя с Центральным военным округом, органами правопорядка, муниципальными образованиями и общественными объединениями.

Вместе они должны будут обсудить и решить вопросы, касающиеся организации и проведения парадов в регионе.

Особое внимание будет уделено вопросам обеспечения общественного порядка, безопасности и здоровью граждан.

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#Общество#Свердловская область#Подготовка#Парад победы
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