В Свердловской области начата подготовка к Параду Победы

Posted 28 мая 2020, 09:51
Published 28 мая 2020, 09:51
Modified 17 сентября 2022, 17:07
Updated 17 сентября 2022, 17:07
Куратором мероприятия станет вице-губернатор Сергей Бидонько, взаимодействуя с Центральным военным округом, органами правопорядка, муниципальными образованиями и общественными объединениями.
Вместе они должны будут обсудить и решить вопросы, касающиеся организации и проведения парадов в регионе.
Особое внимание будет уделено вопросам обеспечения общественного порядка, безопасности и здоровью граждан.