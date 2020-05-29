Креков заявил о сохранении ограничений в Свердловской области до начала вакцинации

Posted 29 мая 2020, 11:49
Published 29 мая 2020, 11:49
Modified 24 декабря, 18:02
Updated 24 декабря, 18:02
До создания вакцины и ее запуска в производство в регионе сохранятся ограничения, касающиеся работы предприятий и сохранения социальной дистанции. По словам Крекова, вакцина от коронавируса появится к осени 2020 года. До этого в регионе будут действовать декларации санитарной безопасности. Он напомнил, что без деклараций предприятия не могут начать работу.
Мы планируем снятие ограничительных мер, но это должно будет сопровождаться ужесточением контроля за соблюдением норм безопасности. Правила везде одинаковые: везде нужны социальная дистанция, маска, санитарная обработка, сказал Креков.
По мнению вице-губернатора, если ограничения на предприятиях и в организациях будут соблюдаться, то новых вспышек заболеваемости коронавирусом происходить не будет.