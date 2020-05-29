Нижний Тагил получит в безвозмездное пользование здание ДОСААФ

Posted 29 мая 2020, 11:42
Published 29 мая 2020, 11:42
Modified 24 декабря, 18:08
Updated 24 декабря, 18:08
После обращения к фракции КПРФ 17-ти общественных организаций, он с коллегами обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и руководству ДОСААФ с просьбой о передаче здания в безвозмездное пользование администрации Нижнего Тагила.
Он отметил, что после того, как здание будет передано, в нем сделают ремонт, а также восстановят деятельность детских спортивных патриотических клубов на базе данного объекта.
Согласно документам, опубликованным на странице депутата в соцсети, здание располагается по адресу: улица Красногвардейская, 13.