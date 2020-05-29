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Posted 29 мая 2020, 11:42

Published 29 мая 2020, 11:42

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

Нижний Тагил получит в безвозмездное пользование здание ДОСААФ

29 мая 2020, 11:42
Центральный Совет ДОСААФ передаст в безвозмездное пользование Нижнему Тагилу здание, которое не используется уже в больше трех лет, сообщил TagilCity.ru депутат Законодательного Собрания Свердловской области Александр Ивачев.

После обращения к фракции КПРФ 17-ти общественных организаций, он с коллегами обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и руководству ДОСААФ с просьбой о передаче здания в безвозмездное пользование администрации Нижнего Тагила.

Он отметил, что после того, как здание будет передано, в нем сделают ремонт, а также восстановят деятельность детских спортивных патриотических клубов на базе данного объекта.

Согласно документам, опубликованным на странице депутата в соцсети, здание располагается по адресу: улица Красногвардейская, 13.

#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Передача#Здание#ДОСААФ
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