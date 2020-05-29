В Екатеринбурге суд оштрафовал склад сети «Красное & Белое» на 450 тысяч рублей

Posted 29 мая 2020, 12:30
Published 29 мая 2020, 12:30
Modified 29 ноября, 17:30
Updated 29 ноября, 17:30
Как рассказали в облсуде, ООО «Абсолют» было признано виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Назначенный штраф в размере 450 тысяч рублей необходимо заплатить в течение 60 дней.
Напомним, что 27 мая прокуратура заявила о возбуждении уголовного дела в отношении торговой сети за нарушение санитарных норм, в результате чего 136 сотрудников заразились коронавирусом.