В Екатеринбурге суд оштрафовал склад сети «Красное & Белое» на 450 тысяч рублей

Сюжет Коронавирус

Суд оштрафовал юрлицо, которое несет ответственность за логистический центр «Красное и Белое» в Екатеринбурге, на 450 тысяч рублей, пишет Е1.

Как рассказали в облсуде, ООО «Абсолют» было признано виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Назначенный штраф в размере 450 тысяч рублей необходимо заплатить в течение 60 дней. Напомним, что 27 мая прокуратура заявила о возбуждении уголовного дела в отношении торговой сети за нарушение санитарных норм, в результате чего 136 сотрудников заразились коронавирусом.