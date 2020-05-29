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Posted 29 мая 2020, 12:30

Published 29 мая 2020, 12:30

Modified 29 ноября, 17:30

Updated 29 ноября, 17:30

В Екатеринбурге суд оштрафовал склад сети «Красное & Белое» на 450 тысяч рублей

29 мая 2020, 12:30
Сюжет
Коронавирус
Суд оштрафовал юрлицо, которое несет ответственность за логистический центр «Красное и Белое» в Екатеринбурге, на 450 тысяч рублей, пишет Е1.

Как рассказали в облсуде, ООО «Абсолют» было признано виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Назначенный штраф в размере 450 тысяч рублей необходимо заплатить в течение 60 дней.

Напомним, что 27 мая прокуратура заявила о возбуждении уголовного дела в отношении торговой сети за нарушение санитарных норм, в результате чего 136 сотрудников заразились коронавирусом.

#Общество#Новости УрФО#Коронавирус#Суд#Штраф#Екатеринбург
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