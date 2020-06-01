Мэрия Нижнего Тагила подала заявку на финансирование благоустройства «Аллеи рандеву»

Posted 1 июня 2020, 12:59
Published 1 июня 2020, 12:59
Modified 29 ноября, 17:30
Updated 29 ноября, 17:30
Отбор на субсидирование муниципалитетов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» объявило министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области.
От Нижнего Тагила представлено два проекта — реконструкция зоны отдыха у медицинского колледжа «Аллея Рандеву» и дополнительные работы на территории улиц Ермака-Лебяжинская.
В управлении городским хозяйством отмечают, что основным требование при формировании заявки стало наличие проектной документации комплексного благоустройства объектов.
Результаты конкурса и размер субсидии станут известны к 15 июня.
Напомним, что Нижний Тагил и ранее получал дополнительные средства на развитие городского пространства. В 2019 года помимо субсидий для благоустройства пяти территорий дополнительно было выделено больше 11 миллионов рублей.