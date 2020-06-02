Уральский кандидат в космонавты во время тренировки фотографировал земные объекты

Posted 2 июня 2020, 05:35
Published 2 июня 2020, 05:35
Modified 29 ноября, 17:28
Updated 29 ноября, 17:28
Помимо Евгения стажировались ещё восемь кандидатов. Во время тренировки потенциальные космонавты занимались наблюдением земных объектов и отрабатывали навыки их распознавания на аппаратуре, которая является аналогом техники на МКС. Из-за пандемии, в апреле кандидаты перешли на дистанционную подготовку.
Евгению Прокопьеву 34 года. Уралец пошёл по стопам своего старшего брата Сергея Прокопьева, который в 2018 году провёл полгода на МКС.