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Posted 2 июня 2020, 05:35

Published 2 июня 2020, 05:35

Modified 29 ноября, 17:28

Updated 29 ноября, 17:28

Уральский кандидат в космонавты во время тренировки фотографировал земные объекты

2 июня 2020, 05:35
Кандидат в космонавты программы 2018 года Евгений Прокопьев завершил тренировки по общекосмической подготовке, пишет «Областная газета».

Помимо Евгения стажировались ещё восемь кандидатов. Во время тренировки потенциальные космонавты занимались наблюдением земных объектов и отрабатывали навыки их распознавания на аппаратуре, которая является аналогом техники на МКС. Из-за пандемии, в апреле кандидаты перешли на дистанционную подготовку.

Евгению Прокопьеву 34 года. Уралец пошёл по стопам своего старшего брата Сергея Прокопьева, который в 2018 году провёл полгода на МКС.

#Общество#Новости УрФО#МКС#Роскосмос
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