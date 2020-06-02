tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 июня 2020, 14:19

Published 2 июня 2020, 14:19

Modified 17 сентября 2022, 17:09

Updated 17 сентября 2022, 17:09

В «Норникеле» назвали возможную причину утечки топлива

2 июня 2020, 14:19
В «Норникеле» прокомментировали утечку топлива с одной из принадлежащих компании ТЭЦ.

Напомним, инцидент с утечкой горючего случился 29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании». Из емкости вытекло порядка 20 000 кубических метров дизельного топлива. Позже в лужу въехала машина, и начался пожар. Согласно предварительной версии, к разливу топлива привело таяние вечной мерзлоты и последующее проседание грунта. Сотрудники станции сообщают, что происшествие не повлияло на ее работу, она продолжается в обычном режиме.

Согласно документам, резервуар, из которого произошла утечка, был проверен согласно графику экспертизы промышленной безопасности. Последняя проверка была в 2018 году. Об этом сообщил первый вице-президент — операционный директор компании «Норникель» Сергей Дяченко. Также он заявил, что сотрудники «Норильскникельремонта» в этом же году проводили ремонт данной емкости.

«Мы будем поднимать документы, смотреть, каким образом проводились сварные работы, качество. Но это компания с высокой репутацией, она работает на норильской земле не первый год, сварщики с высокой репутацией. Мы обязательно все проверим, но в ту сторону мы не склоняемся», — подчеркнул Дяченко.

Кроме этого Дяченко отметил, что вскоре будут проверены все топливные танки на данной станции. Помимо этого, эксперты изучат грунт под ними и состояние свай, на которых они стоят.

Над ликвидацией последствий аварии работали сотрудники «Норникеля» и специальных структур, в частности — отряд морских спасателей из Мурманска. Специалисты последнего участвовали в ликвидации последствий утечки нефтепродуктов более чем в 50 странах.

Отмечается, что распространение нефтяного пятна в Норильско-Пясинской водной системе остановлено. Спасатели организовали базу на реке Амбарная и устранили возможность дальнейшего продвижения пятна горючего. В настоящее время вывозится грунт, впитавший в себя топливо, его пока будут хранить в специально отведенной локации. Территория обработана спецсоставом, ведутся работы по подготовке к утилизации разлившейся солярки, пишет nashgorod.ru.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика