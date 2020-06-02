В «Норникеле» назвали возможную причину утечки топлива

«Мы будем поднимать документы, смотреть, каким образом проводились сварные работы, качество. Но это компания с высокой репутацией, она работает на норильской земле не первый год, сварщики с высокой репутацией. Мы обязательно все проверим, но в ту сторону мы не склоняемся», — подчеркнул Дяченко.