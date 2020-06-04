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Posted 4 июня 2020, 15:22

Published 4 июня 2020, 15:22

Modified 24 декабря, 18:02

Updated 24 декабря, 18:02

В Екатеринбурге к Универсиаде-2023 построят новое общежитие УрФУ

4 июня 2020, 15:22
УрФУ получил положительное заключение госэкспертизы на строительство 16-этажного общежития, сообщает пресс-служба вуза.

Проект нового общежития предусматривает строительство 332 жилых ячеек, 17 ячеек оборудуют для людей с ОВЗ. В нем смогут размеситься 1 328 человек. Новое здание построят взамен аварийного здания 1934 года. Планируется, что в 2023 году в нем будут жить волонтеры Универсиады.

Проект разработали по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой.

Ранее власти столицы Урала утвердили проект территории, где расположится деревня для участников Универсиады-2023. Ее разместят в новом микрорайоне города.

#Общество#Новости УрФО#Общежитие#УрФУ#Екатеринбург
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