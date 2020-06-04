В Екатеринбурге к Универсиаде-2023 построят новое общежитие УрФУ

Posted 4 июня 2020, 15:22
Published 4 июня 2020, 15:22
Modified 24 декабря, 18:02
Updated 24 декабря, 18:02
Проект нового общежития предусматривает строительство 332 жилых ячеек, 17 ячеек оборудуют для людей с ОВЗ. В нем смогут размеситься 1 328 человек. Новое здание построят взамен аварийного здания 1934 года. Планируется, что в 2023 году в нем будут жить волонтеры Универсиады.
Проект разработали по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой.
Ранее власти столицы Урала утвердили проект территории, где расположится деревня для участников Универсиады-2023. Ее разместят в новом микрорайоне города.