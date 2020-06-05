Лжеминёр из Екатеринбурга получил три года условно и штраф за ложный вызов спецслужб

Posted 5 июня 2020, 08:43
Published 5 июня 2020, 08:43
Modified 24 декабря, 18:08
Updated 24 декабря, 18:08
Приговор уральцу по ч.2 ст.107 УК РФ вынес Октябрьский райсуд. Мужчину приговорили к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Помимо этого, уралец должен оплатить все расходы на работу спецслужб.
Инцидент произошёл 31 октября 2019 года – екатеринбуржец сообщил о минировании самолёта, летящего в Сургут, так как опоздал на этот рейс. В итоге вызов оказался ложным. Свою вину уралец полностью признал.