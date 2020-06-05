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Posted 5 июня 2020, 08:43

Published 5 июня 2020, 08:43

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

Лжеминёр из Екатеринбурга получил три года условно и штраф за ложный вызов спецслужб

5 июня 2020, 08:43
37-летнего жителя Екатеринбурга признали виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, совершенном из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортный прокуратуры.

Приговор уральцу по ч.2 ст.107 УК РФ вынес Октябрьский райсуд. Мужчину приговорили к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Помимо этого, уралец должен оплатить все расходы на работу спецслужб.

Инцидент произошёл 31 октября 2019 года – екатеринбуржец сообщил о минировании самолёта, летящего в Сургут, так как опоздал на этот рейс. В итоге вызов оказался ложным. Свою вину уралец полностью признал.

#Происшествия#Новости УрФО#МВД#Минирование#Бомба#Терроризм
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