Математика из Свердловской области жена вновь пытается обвинить в растлении дочери

По нашему мнению, в новом обвинении намереннo размыта инкриминируемая моему доверителю дата совершения, якобы имевшегo местo, преступления. Дело в том, что еще в начале расследования у родителей обвиняемого были проведены обыски и изъяты электронные носители информации, на которых имелись аудиo и видеозаписи всех встреч моего клиента со своей дочерью. Данные записи он вел по рекомендации своего адвоката по гражданскому бракоразводному процессу. Эти записи пригодились бы нам сейчас как доказательство невиновности моего подзащитного и несостоятельности выдвинутого против него обвинения. Однако следствием такой возможности нам не предоставляется, заявила нынешний адвокат математика.